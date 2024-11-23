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عربي و دولي

داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

2024-11-23 | 16:31
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داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية
داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية "عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى تسفي كوغن يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري"، دون الإشارة إلى جنسية كوغان الإسرائيلية أو أنه مبعوثاً رسمياً لحركة "حباد" الحيردية الإسرائيلية.

ودعت الداخلية الإماراتية "الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".

من جهتها، وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت عن "متابعتها عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان" وتتواصل مع أسرته، وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

أما مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أنه "يتم التحقق من مصير مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدافية فقد أثره منذ يومين في الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى شبهة "إرهابية".

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "تسيفي كوغان، المواطن الإسرائيلي المولدافي، مبعوث الحركة الحسيدية حاباد لوبافيتش، مفقود منذ الخميس 21 تشرين الثاني".

وأضاف "منذ اختفائه، وبالنظر إلى معلومات تشير إلى شبهة إرهابية، يجري تحقيق نشط".

في البيان، قال الموساد ومجلس الأمن القومي إنهما "قلقان على سلامة وعافية تسيفي كوغان".
داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

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100 صاروخ على تل أبيب وحيفا ونهاريا.. وهذا ما حدث
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100 صاروخ على تل أبيب وحيفا ونهاريا.. وهذا ما حدث

أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا في وسط "البلاد" واعترضت ستة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها.

وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية.

وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.

07:13

100 صاروخ على تل أبيب وحيفا ونهاريا.. وهذا ما حدث

أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا في وسط "البلاد" واعترضت ستة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها.

وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية.

وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة
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06:24

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

06:24

فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

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