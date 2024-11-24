تصعيد عسكري في أوكرانيا: كييف تتعرض لعدة انفجارات وروسيا تُسقط صواريخ ومسيرات أوكرانية

سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث أفاد شهود عيان بأن الانفجارات ناتجة عن عمل وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية. لم يصدر الجيش الأوكراني تعليق رسمي حتى اللحظة. كما تم إطلاق إنذارات بغارات جوية في كييف والمناطق المحيطة بها.

في الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف، ، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لصاروخين و27 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا، دون أن يحدد نوعية الصواريخ أو يقدم تفاصيل إضافية.



وفيما يتعلق بمستقبل الحرب، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن انتهاء الحرب في العام المقبل يعد أمرًا محتملاً، شريطة أن تغير روسيا موقفها، ويكون للولايات المتحدة دور أقوى، وتدعم الدول العالمية الأخرى أوكرانيا.



من جهة أخرى، أعلنت فرنسا عن دعمها لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الفرنسية طويلة المدى لاستهداف العمق الروسي في إطار "الدفاع المشروع"، مما قد يزيد من حدة التوتر بين موسكو والدول الغربية. وتجنب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيد ما إذا كانت هذه الأسلحة قد استخدمت بالفعل، لكنه أشار إلى أن المبادئ الفرنسية واضحة في دعم كييف.



ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس حيث كانت أوكرانيا قد استخدمت في وقت سابق صواريخ بعيدة المدى أمريكية وبريطانية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، ما دفع موسكو إلى التهديد بردود فعل قاسية، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية.