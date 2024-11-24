تصاعد خلاف النووي.. طهران تعتزم تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف البدء في تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة رداً على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قاليباف قوله إن "رد الجمهورية الإسلامية على استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية هو بدء تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".

وأضاف إن "النهج غير الواقعي، السياسي والمدمر للدول الأوروبية الثلاث وأميركا أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال إن "استمرار هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة يجعل الدول تتحرك خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها الوطني، وأعرب عن أمله في أن تنهي المنظمة وقادة الدول التي تعارض القرار الأخير، هيمنة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الظالمة".

وجاء إعلان إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة بعد أن تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باقتراح قرار ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

وجاء في القرار أنه "من الضروري والعاجل" أن "تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها في عام 1970.

كما يدعو طهران إلى تقديم "تفسيرات ذات مصداقية فنية" لوجود جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في موقعين غير معلنين في إيران.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط خشية من أن تحاول طهران تطوير سلاح نووي، وهو أمر لطالما نفته الجمهورية الإسلامية.



