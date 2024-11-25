وأضاف المسؤول أنه لا تزال هناك نقاط خلاف يجب حلها، دون تقديم تفاصيل.

الى ذلك قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن اتفاقا قد يتم "في غضون أيام".

وأضاف: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان - قد يحدث في غضون أيام. نحتاج فقط لسد آخر الفجوات".

وقال هرتسوغ إن الاتفاق الناجح يجب أن يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم وإبعاد حزب الله عن الحدود.

وقال السفير الإسرائيلي: "إذا كانت هناك أي اضطرابات - فإسرائيل تحتفظ بحرية التصرف".

وكان مصدر إقليمي أكد امس لـ "سي ان أن" أن اتفاق وقف إطلاق النار بات "قريبا للغاية".

وأشار المصدر الإقليمي إلى أنه في حين أن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، إلا أنه لم يتبلور بشكل كامل بعد. وحذر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون من أنه لم يتم منح الضوء الأخضر للوسطاء حتى الآن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لـ "سي ان أن" نحن نمضي في هذا الاتجاه، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب معالجتها".