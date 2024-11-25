الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مسؤول بمكتب نتنياهو يكشف لـ"سي أن أن" آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار

2024-11-25 | 04:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مسؤول بمكتب نتنياهو يكشف لـ&quot;سي أن أن&quot; آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار
مسؤول بمكتب نتنياهو يكشف لـ"سي أن أن" آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار

نقلت شبكة "سي أن أن" الاميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف المسؤول أنه لا تزال هناك نقاط خلاف يجب حلها، دون تقديم تفاصيل.

الى ذلك قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم  إن اتفاقا قد يتم "في غضون أيام".

وأضاف: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان - قد يحدث في غضون أيام. نحتاج فقط لسد آخر الفجوات".

وقال هرتسوغ إن الاتفاق الناجح يجب أن يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم وإبعاد حزب الله عن الحدود.

وقال السفير الإسرائيلي: "إذا كانت هناك أي اضطرابات - فإسرائيل تحتفظ بحرية التصرف".

وكان مصدر إقليمي أكد امس لـ "سي ان أن" أن اتفاق وقف إطلاق النار بات "قريبا للغاية".

وأشار المصدر الإقليمي إلى أنه في حين أن الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، إلا أنه لم يتبلور بشكل كامل بعد. وحذر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون من أنه لم يتم منح الضوء الأخضر للوسطاء حتى الآن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لـ "سي ان أن" نحن نمضي في هذا الاتجاه، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب معالجتها".

مسؤول بمكتب نتنياهو يكشف لـ"سي أن أن" آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار

عربي و دولي

نتنياهو

اطلاق النار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خامنئي: لإصدار حكم إعدام بحق القادة المجرمين
"سي إن إن" عن متحدث باسم نتنياهو: نمضي باتجاه اتفاق بشأن لبنان ولكن لا تزال هناك قضايا تجب معالجتها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!
11:31

المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!

نشر المتحدث باسم جيش العدو الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للمتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، من داخل إحدى القرى في جنوب لبنان.

11:31

المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!

نشر المتحدث باسم جيش العدو الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للمتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، من داخل إحدى القرى في جنوب لبنان.

في حال انهيار الاتفاق او خرقه.. تقرير يكشف استعدادات إسرائيل
10:56

في حال انهيار الاتفاق او خرقه.. تقرير يكشف استعدادات إسرائيل

افادت قناة 12 الاسرائيلية في تقرير لها أن "إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة عن الحدود، في إطار استعداداتها لاحتمال انهيار اتفاق أو خرقه من قبل حزب الله"، مشيرة الى أنه "بموجب الاتفاق القائم، تطالب إسرائيل الجيش اللبناني بجمع الأسلحة من نهر الليطاني إلى الجنوب تحت إشراف أميركي دقيق".

10:56

في حال انهيار الاتفاق او خرقه.. تقرير يكشف استعدادات إسرائيل

افادت قناة 12 الاسرائيلية في تقرير لها أن "إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة عن الحدود، في إطار استعداداتها لاحتمال انهيار اتفاق أو خرقه من قبل حزب الله"، مشيرة الى أنه "بموجب الاتفاق القائم، تطالب إسرائيل الجيش اللبناني بجمع الأسلحة من نهر الليطاني إلى الجنوب تحت إشراف أميركي دقيق".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024