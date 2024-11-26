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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ تجاه كريات شمونة وسقوطها في المدينة ما أسفر عن أضرار بالمباني والمركبات
2024-11-26 | 03:47
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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ تجاه كريات شمونة وسقوطها في المدينة ما أسفر عن أضرار بالمباني والمركبات
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الإسرائيلية:
إطلاق
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