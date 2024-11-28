بالفيديو - الجزائر تطرد تسيبي ليفني من منتدى للأمم المتحدة في البرتغال

واشارت وكالة الأنباء الجزائرية الى أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف نجح في طرد "مجرمة الحرب وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني, تسيبي ليفني, من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات, الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية."ولفتت الوكالة الى ان الوفود المشاركة في المنتدى تفاجأت بوجود ليفني عشية افتتاحه "الذي من المفروض أن يجمع الضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معا في سلام, وهو الأمر الذي دفع بالجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اشتراط منع مجرمة الحرب من حضور الأشغال."وأضافت الوكالة انه: "بالرغم من التطمينات التي قدمتها الجهات المنظمة إلا أن الوفود المشاركة تفاجأت مرة أخرى بتواجد المجرمة, تسيبي ليفني, داخل قاعة الاجتماعات تحسبا لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى, وهو ما لم يترك خيارا آخرا أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة سوى إبلاغ الجهات المنظمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة"، مشيرة الى انه بعد أخذ ورد, تكللت مساعي الجزائر باعتذار الجهات المنظمة والطرد النهائي لـ"مجرمة الحرب" من المنتدى وسحب الدعوة الموجهة إليها.

واشارت وكالة الأنباء الجزائرية الى أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف نجح في طرد "مجرمة الحرب وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني, تسيبي ليفني, من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات, الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية."

ولفتت الوكالة الى ان الوفود المشاركة في المنتدى تفاجأت بوجود ليفني عشية افتتاحه "الذي من المفروض أن يجمع الضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معا في سلام, وهو الأمر الذي دفع بالجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اشتراط منع مجرمة الحرب هذه من حضور الأشغال."

وأضافت الوكالة انه: "بالرغم من التطمينات التي قدمتها الجهات المنظمة إلا أن الوفود المشاركة قد تفاجأت مرة أخرى بتواجد المجرمة, تسيبي ليفني, داخل قاعة الاجتماعات تحسبا لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى, وهو ما لم يترك خيارا آخرا أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة سوى إبلاغ الجهات المنظمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة"، مشيرة الى انه بعد أخذ ورد, تكللت مساعي الجزائر باعتذار الجهات المنظمة والطرد النهائي لـ"مجرمة الحرب" من المنتدى وسحب الدعوة الموجهة إليها.