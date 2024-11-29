بعد الهجوم في سوريا.. مسؤول عراقي يدق ناقوس الخطر

وقال فادي الشمري المستشار السياسي في الحكومة العراقية عبر تغريدة على موقع إكس إن "نشاط الجماعات الإرهابية في غرب شمالي سوريا يعتبر تطور خطير من حيث التوقيت والجهوزية والتسليح، مما يستدعي الحيطة والحذر والاستعداد التام".وأضاف ان القوات المسلحة العراقية بجميع صنوفها "علّى أتم الجاهزية لمواجهة أي خطر داعشي يهدّد بلدنا ويعرض أمّن شعبنا للخطر، وسنسحق الإرهابيين أينما كانوا، ولنّ نسمح لهم بتدنيس أرضنا".وتابع "الأهالي من أبناء محافظات نينوى والأنبار صلاح الدين أنتم برعاية الله وفي عيّن حكومتنا وحماية قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، ولا تهتموا للشائعات وزاولوا حياتكم وتنمية وإعمار محافظاتكم وسارعوا بالتبليغ عن الحالات المشبوهة التي تستهدف أمن مدنكم ولا تدعوا العدو ينفّذ من ثغرات هنّا أو هناك".