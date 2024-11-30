وزير خارجية إيران في دمشق غداً

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "وزير الخارجية سيتوجه إلى دمشق يوم الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية، ثم سيغادر إلى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية سيغادر إلى الوجهة التالية".

كما أضاف البيان: "عراقجي سيتوجه قريبا إلى عدة دول في المنطقة للتشاور حول القضايا الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا بنظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، حيث شدد الوزير الإيراني على ضرورة التنسيق مع موسكو بشأن سوريا "قدر الإمكان".