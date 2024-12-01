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عربي و دولي

زيلينسكي: نريد ضمانات أمنية وأسلحة قبل التحدّث مع روسيا

2024-12-01 | 09:41
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زيلينسكي: نريد ضمانات أمنية وأسلحة قبل التحدّث مع روسيا
زيلينسكي: نريد ضمانات أمنية وأسلحة قبل التحدّث مع روسيا

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد أن بلاده تحتاج الى مزيد من الاسلحة والى ضمانات أمنية قبل ان توافق على البدء بمفاوضات مع روسيا لإنهاء غزوها لاوكرانيا.

وقال زيلينسكي إثر لقائه مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في كييف "فقط حين تتوافر لنا هذه العناصر ونصبح أقوياء، ينبغي علينا ان نضع (...) جدول أعمال الاجتماع مع القتلة".

إلى ذلك، لفت زيلينسكي الأحد إلى أن الدعوة للانضمام إلى الحلف الأطلسي "ضرورية لبقاء" أوكرانيا، بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في ختام اللقاء إن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف الأطلسي أمر ضروري لبقائنا. نعمل على كل المستويات لتعزيز موقع أوكرانيا ومجمل الأسرة اليورو أطلسية".

ميدانيا، تسيطر روسيا على نحو 18 في المئة من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وضمت روسيا مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.  

زيلينسكي: نريد ضمانات أمنية وأسلحة قبل التحدّث مع روسيا

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

أوكرانيا

روسيا

حرب أوكرانيا

الولايات المتحدة

الناتو

الإتحاد الأوروبي

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