ماكرون يتوجه إلى السعودية في زيارة تستمر 3 أيام

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى السعودية في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بهدف تعزيز العلاقات مع المملكة النافذة في الشرق الأوسط و"العمل سوياً" من أجل الاستقرار الإقليمي.

وفيما تلوح أزمة سياسية جديدة في الأفق في باريس، حيث من الممكن إطاحة الحكومة التي استلمت السلطة قبل أكثر من شهرين، في الأيام المقبلة في البرلمان، يتوقع أن يصل رئيس الدولة قرابة الساعة 7:00 مساء بالتوقيت المحلي (4:00 مساءً ت غ) في الرياض.



وسيعقد بعد ذلك اجتماعاً شخصياً تعقبه مأدبة عشاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.