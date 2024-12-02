"قصفنا عشرات المنصات وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان".. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي!
زعم جيش العدو الإسرائيلي، أنه "قبل فترة قصيرة، هاجم سلاح الجو عناصر لحزب الله وعشرات منصات لإطلاق الصواريخ والبنية التحتية لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، فضلاً عن مهاجمة منصة إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في منطقة برغوز في جنوب لبنان بعد وقت قصير من إطلاق القذيفتين باتجاه جبل دوف".
وقال الجيش الإسرائيلي، أن "إطلاق حزب الله للصواريخ الليلة يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ونطالب الأطراف المعنية في لبنان بالوفاء بمسؤولياتها ومنع أنشطة حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية لتبقى إسرائيل ملزمة بتنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أننا "مستعدين لمواصلة العمل حيثما كان ذلك ضرورياً وسنواصل العمل للدفاع عن الإسرائيليين".