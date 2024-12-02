"قصفنا عشرات المنصات وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان".. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي!

زعم جيش العدو الإسرائيلي، أنه "قبل فترة قصيرة، هاجم سلاح الجو عناصر لحزب الله وعشرات منصات لإطلاق الصواريخ والبنية التحتية لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، فضلاً عن مهاجمة منصة إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في منطقة برغوز في جنوب لبنان بعد وقت قصير من إطلاق القذيفتين باتجاه جبل دوف".