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عربي و دولي

جنبلاط إلى معراب.. وهل ينسحب فرنجية؟ "الأخبار" بمعلومات رئاسية

2024-12-05 | 02:07
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جنبلاط إلى معراب.. وهل ينسحب فرنجية؟ &quot;الأخبار&quot; بمعلومات رئاسية
جنبلاط إلى معراب.. وهل ينسحب فرنجية؟ "الأخبار" بمعلومات رئاسية

جاء في صحيفة "الأخبار":

علمت صحيفة "الأخبار" أن هناك حراكاً جدياً سعياً للاتفاق على شخصية توافقية، ويدخل في هذا الإطار الحراك الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، فيما كشفت مصادر بارزة أن النائب السابق وليد جنبلاط يستعد للقيام بجولة مشابهة، وأنه سيزور معراب للقاء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للبحث عن اسم توافقي. لكن على ما يبدو من المداولات، فإن مهمة الاتفاق تبدو شاقة، حتى ضمن فريق المعارضة الذي لم يتفاهم حول اسم معيّن.

في سياق متصل، دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بحسب ما تؤكد المعلومات للصحيفة، "لا يزال قائماً وسيبقى إلى حين التوصّل إلى اتفاق على اسم تسووي، وفي حال لم تفض المشاورات في الأسابيع الفاصلة عن موعد الجلسة إلى نتيجة، سينزل الفريق الداعم لفرنجية إلى المجلس ويصوّت له ضمن تنافس ديمقراطي على أن لا تقفل جلسة الانتخاب الأولى، ويصار بعدها إلى عقد عدة دورات متتالية، حتى انتخاب رئيس". وقالت مصادر في المردة إن فرنجية "لن يسحب ترشيحه ولو بقي له صوت واحد"، مؤكدة أنه "لم يتبلّغ لا من بري ولا من حزب الله تراجعاً عن دعم ترشيحه، وفي حال حصول ذلك فهذا لن يؤثّر على العلاقة معهما. فأمام التضحيات التي قدّمتها المقاومة لا يُمكن لأحد أن يزايد عليها".

جنبلاط إلى معراب.. وهل ينسحب فرنجية؟ "الأخبار" بمعلومات رئاسية

عربي و دولي

سليمان فرنجية

رئاسة الجمهورية

وليد جنبلاط

سمير جعجع

معراب

مجلس النواب

الثنائي الشيعي

جلسة 9 كانون الثاني

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