بن غفير: سنعرض على ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان بغزة

وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع الوزير بن غفير، أكد خلالها أن إسرائيل ستطرح على الرئيس ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في قطاع غزة.

كما ادعى بن غفير أن الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس ترامب تتضمن عنصرين وليس الاستيطان وحده، زاعما بأنها خطة أخلاقية ومنطقية وستفيد الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تصريحات بن غفير جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أنه يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني.