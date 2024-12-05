بالفيديو - "الجولاني" يشد على يدّ رئيس وزراء العراق

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
بعد متابعة وتواصل بين النائب امين شري وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات ومصلحة حماية المستهلك بشخص المدير العام محمد ابي حيدر اصدر الوزير بسام المولوي ما يلي:
أشار وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، الى أن "سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية، والتنظيمات قد تلجأ إلى إصدار بيانات مزورة لقيادة الجيش أو مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي".