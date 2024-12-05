بالفيديو - "الجولاني" يشد على يدّ رئيس وزراء العراق

بعد تقدم فصائل المعارضة المسلحة نحو مركز مدينة حماة، ودخول بعض أحيائها، أطل زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، بشريط فيديو ليعلن أن قواته دخلت المدينة، وسيطرت عليها، لتصبح رابع أكبر مدينة في سوريا تحت سيطرة الفصائل المسلحة. وظهر الجولاني بالفيديو يستمع الى كلمة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ثم تحدث الجولاني معربا عن تقديره لموقف العراق عدم التدخل في الصراع داخل سوريا ودعاه إلى النأي بالنفس، كما حثه على عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا. وأكد أن "المواجهات الجارية في الشمال السوري لن تمتد إلى الأراضي العراقية".

