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عربي و دولي

الجولاني لـ "سي أن أن": "هذا النظام مات"

2024-12-06 | 03:02
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الجولاني لـ &quot;سي أن أن&quot;: &quot;هذا النظام مات&quot;
الجولاني لـ "سي أن أن": "هذا النظام مات"

قال زعيم زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني ​إن الهدف من التحركات الأخيرة في سوريا وانتزاع مدينة رئيسية تلو الأخرى هو الاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد .

وتحدث الجولاني في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" وفي أول مقابلة إعلامية له منذ سنوات، عن "خطط لتشكيل حكومة قائمة على المؤسسات و"مجلس يختاره الشعب".

وقال الجولاني: "عندما نتحدث عن الأهداف، يبقى هدف الثورة هو إسقاط هذا النظام.. من حقنا أن نستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.. لقد كانت بذور هزيمة النظام موجودة دائماً في داخله... حاول الإيرانيون إحياء النظام، وشراء الوقت له، وبعد ذلك حاول الروس أيضاً دعمه، لكن الحقيقة تبقى: هذا النظام مات".

وأعرب الجولاني عن رغبته في خروج القوات الأجنبية من سوريا، وتوجد حاليًا قوات من الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإيران بالإضافة إلى وكلاء إيرانيين في البلاد، وأضاف: "أعتقد أنه بمجرد سقوط هذا النظام، سيتم حل المشكلة، ولن تكون هناك حاجة لبقاء أي قوات أجنبية في سوريا".

وأضاف: "سوريا تستحق نظام حكم مؤسسي، وليس نظاماً يتخذ فيه حاكم واحد قرارات تعسفية"، فلقد ظلت أسرة الأسد في السلطة لمدة 53 عاما، منذ عام 1971، ومن أجل الحفاظ على حكمها الذي دام عقودا من الزمن، قتل النظام مئات الآلاف من الأشخاص، وسجن المنشقين، وقام بتشريد الملايين بوحشية في الداخل والخارج.

وتابع الجولاني: "نحن نتحدث عن مشروع أكبر – نتحدث عن بناء سوريا.. هيئة تحرير الشام مجرد جزء من هذا الحوار، وقد تتفكك في أي وقت، إنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لأداء مهمة: مواجهة هذا النظام".

الجولاني لـ "سي أن أن": "هذا النظام مات"

عربي و دولي

الجولاني

سوريا

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"سانا": الجيش السوري والطيران الحربي السوري -الروسي المشترك يستهدف بنيران المدفعية والصواريخ آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي وايقاع عشرات القتلى والمصابين وتدمير عدة آليات وعربات
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