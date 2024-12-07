فصائل المعارضة السورية على بعد 20 كلم من دمشق

خسر النظام السوري سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، بعد سيطرة مقاتلين من فصائل معارضة على مدينة رئيسية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.