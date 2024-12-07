دمشق تحت طوق أمني مشدّد

تفقد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، السبت، الوحدات الشرطية في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن وزير الداخلية تفقد عمل الوحدات الشرطية في مدينة دمشق.

واكد الرحمون لقناة الإخبارية السورية أن هناك طوقا أمنيا قويا جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره.

وأضاف أن "الشرطة متواجدة في الساحات والقوات المسلحة موجودة ولا قلق ولا خوف نهائيا".

كما أوضح أن "الأصوات التي سمعت اليوم هي استهداف للمجاميع الإرهابية باتجاه محافظة درعا فضلا عن اعتداءات إسرائيلية بمسيرات تتصدى لها الدفاعات الجوية".

وشدد على أنه "لا يوجد إرهابي واحد قريب من دمشق"، مشيرا إلى أن المؤسسات تؤدي عملها.