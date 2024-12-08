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عربي و دولي

الأسد اتخذ هذا القرار قبيل السقوط.. روسيا تعلن!

2024-12-08 | 07:47
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الأسد اتخذ هذا القرار قبيل السقوط.. روسيا تعلن!
الأسد اتخذ هذا القرار قبيل السقوط.. روسيا تعلن!

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد، وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا".

وأشار البيان إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.

وناشدت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بتوجيه "دعوة مقنعة إلى نبذ استخدام العنف وحل جميع قضايا الحكم من خلال الوسائل السياسية"، وأشارت إلى أن روسيا "على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية".

الأسد اتخذ هذا القرار قبيل السقوط.. روسيا تعلن!

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