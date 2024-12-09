رفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في موسكو

وهذه أبرز السفارات التي رفع علم الثورة السورية فوقها يوم أمس:

إسبانيا

ففي إسبانيا، ردد نحو 150 شخصا هتافا يقول “الحرية!” عندما ألقى رجل في السفارة السورية بمدريد علم حكومة الأسد على الأرض ورفع علم المعارضة بألوانه الأسود والأخضر والأبيض والذي يحمل ثلاثة نجوم.

وقال طبيب أسنان اسمه بلال قطيني (32 عاما) من خارج السفارة “هذا يوم لا يُنسى للشعب السوري بأكمله. الثامن من ديسمبر 2024، سنقيم دولة حرة لكل الشعب السوري”.

اليونان

وفي اليونان، دخل أنصار المعارضة إلى السفارة السورية في أثينا ورفعوا علمها على سطح المبنى. ثم دخلت الشرطة واعتقلت أربعة أشخاص لكنها تركت العلم مرفوعا.

وقال أحد المحتفلين خارج المبنى “فرحتنا لا توصف، انتهت أخيرا 55 عاما من الدكتاتورية المرعبة”.

صربيا

وفي صربيا، سيطرت الفرحة على عدد من أنصار المعارضة الذين تجمعوا أمام السفارة السورية في العاصمة بلغراد وعانقوا بعضهم البعض ورفعوا علم المعارضة على عامود في فناء السفارة.

السويد

أفادت قناة (تي.في 4) التلفزيونية بأن “علم الثورة السورية” بألوانه الثلاثة رُفع في السفارة السورية بستوكهولم.

بريطانيا

وفي بريطانيا، تجمع أشخاص يلوحون بعلم الثورة السورية أمام سفارة سوريا في لندن.