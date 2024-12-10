قطر تسيّر جسراً جوياً لمساعدة سوريا

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووصول أولى الطائرات إلى ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن "وصول أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية يأتي تنفيذاً لتوجيه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضمن جسر جوي لإغاثة الأشقاء في سوريا".



وأوضح البيان، أن "الطائرة التي وصلت تحمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق".