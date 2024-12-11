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عربي و دولي

بعد المنشور.. حساب منال الأسد "طار"!

2024-12-11 | 02:04
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بعد المنشور.. حساب منال الأسد &quot;طار&quot;!
بعد المنشور.. حساب منال الأسد "طار"!

فوجئ مستخدمو موقع "إنستغرام"، باختفاء حساب منال الجدعان الأسد، زوجة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد نشرها تصريحات مفاجئة حول الأوضاع في سوريا.

وكانت منال الأسد قد كتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، "رغم أنف بائع العائلة والوطن عاشت سوريا حرّة أبيّة"، وأرفقت مع المنشور صورة للعلم الجديد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

لكن الحساب اختفى تماماً دون أي توضيح، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان اختفاؤه نتيجة لحذف من قبل "إنستغرام" أو ربما اختراق الحساب. ومن الجدير بالذكر أن الحساب كان قد شهد سابقاً منشورات مؤيدة لنظام بشار الأسد.

منال الأسد هي زوجة ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، التي تعتبر القوة العسكرية المكلفة بحماية دمشق والقصر الجمهوري. 

بعد المنشور.. حساب منال الأسد "طار"!

عربي و دولي

منال الأسد

ماهر الأسد

سوريا

حساب منال الأسد

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