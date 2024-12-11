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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يذّكر وينبّه!

2024-12-11 | 03:11
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الجيش الإسرائيلي يذّكر وينبّه!
الجيش الإسرائيلي يذّكر وينبّه!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على اكس:

تحذير جديد إلى سكان لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

واضاف: جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر.

‏وتابع ادرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر

وختم قائلا: وكذلك يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة

الجيش الإسرائيلي يذّكر وينبّه!

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