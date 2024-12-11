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عربي و دولي

حزب البعث يعلّق عمله "حتى إشعار آخر"

2024-12-11 | 14:32
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حزب البعث يعلّق عمله &quot;حتى إشعار آخر&quot;
حزب البعث يعلّق عمله "حتى إشعار آخر"

أعلن حزب البعث الذي حكم سوريا منذ أكثر من خمسين عاما، تعليق عمله ونشاطه الحزبي "حتى إشعار آخر"، بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام بشار الأسد .

وأورد الأمين العام المساعد للحزب ابراهيم الحديد في بيان أن القيادة المركزية للحزب قررت "تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر"، وكذلك "تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة" الى وزارة الداخلية، على أن "توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية.. ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي".
 وجاء في البيان ما يلي: 
"القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت ما يلي:
١-تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله  ومحاوره حتى إشعار آخر
٢-إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كلياً أو جزئياً
٣-إعادة كافة الرفاق المعارين والمندبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلاً
٤- تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك 
٥-توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية 
٦-توضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي 
٧- يعمم هذا البيان على كافة الرفاق وعلى جميع المستويات الحزبية "
حزب البعث يعلّق عمله "حتى إشعار آخر"

عربي و دولي

حزب البعث

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