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عربي و دولي

بلينكن: إتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة إحترام خيارات الشعب السوري

2024-12-13 | 11:29
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بلينكن: إتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة إحترام خيارات الشعب السوري
بلينكن: إتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة إحترام خيارات الشعب السوري

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بغداد آخر المستجدات في سوريا وغزة ولبنان.

وأكد بلينكن "الاتفاق مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري".
 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل".
 
وأضاف: "جدد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق  بدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشددا على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب  السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كما أكد أن العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا".
 
وأكد السوداني "ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وشدد على أن ذلك يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".
 
من جانبه، أكد بلينكن "اتفاق الولايات المتحدة مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته، مشيرا إلى الدور المحوري للعراق وأنه يمثل شريكا أساسيا في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدا التزام أعضاء التحالف الدولي تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره".
 
وتطرق اللقاء إلى "الأحداث في غزة وأهمية مواصلة العمل لإنهاء الحرب والتأكيد على بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".
بلينكن: إتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة إحترام خيارات الشعب السوري

عربي و دولي

محمد شياع السوداني

أنتوني بلينكن

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