الكرملين: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تعكس موقفنا بالكامل

نوّه الكرملين الروسي بالتصريح الأخير لدونالد ترامب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية إن "التصريح الأخير يتماشى بالكامل مع موقفنا ورؤية ترامب للأسباب الكامنة وراء التصعيد هي أيضا متوافقة مع رؤيتنا، ومن الواضح أن ترامب يدرك ما يتسبب بتصعيد الوضع".



وأضاف بيسكوف: "لا نريد وقفا لإطلاق النار بل نريد السلام عند استيفاء شروطنا وبلوغ أهدافنا"، مشيراً إلى أن الشروط "المسبقة للمفاوضات" لم تتوافر، إذ تطالب موسكو عمليا باستسلام أوكرانيا قبل التفاوض معها على شروط إحلال السلام.