بالفيديو - هكذا ودّعوا القوات الروسية المنسحبة في سوريا!

هكذا ودّعوا القوات الروسية المنسحبة في سوريا! شاهد الفيديو🔽🔽 pic.twitter.com/L46ldtvZXF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 13, 2024
هكذا ودّعوا القوات الروسية المنسحبة في سوريا! شاهد الفيديو🔽🔽 pic.twitter.com/L46ldtvZXF
أكّدت إيران، أنها "وافقت على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة"، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.
أطل الصحافي اللبناني عماد الشدياق في مقطع فيديو جديد، أشار فيه إلى ارتباط "الكبتاغون" بنظام الأسد، حيث قال: "عندما نقول كبتاغون، نتذكر النظام السوري فوراً".