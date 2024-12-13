بالفيديو - هكذا ودّعوا القوات الروسية المنسحبة في سوريا!

أطل الصحافي اللبناني عماد الشدياق في مقطع فيديو جديد، أشار فيه إلى ارتباط "الكبتاغون" بنظام الأسد، حيث قال: "عندما نقول كبتاغون، نتذكر النظام السوري فوراً".

