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عربي و دولي

مجدداً.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية

2024-12-14 | 05:11
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مجدداً.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية
مجدداً.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية

استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة صباح السبت مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بعد أسبوع على دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، نفّذت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، وفقا للمرصد الذي أشار أيضاً إلى أن "الضربات الإسرائيلية دمّرت معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة في ريف دمشق"، كما استهدف الطيران الإسرائيلي "مطار الناصرية العسكري الواقع على بعد 17 كيلومترا شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي".

وأضاف المرصد أنّ غارات إسرائيلية "دمّرت أيضا مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق"، إضافة إلى "أنفاق" تحت الجبال.

وأشار إلى أنّ هذه الضربات على "المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق" تهدف إلى "تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية (يمكن استخدامها) من قبل الجيش السوري المستقبلي".

مجدداً.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية

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