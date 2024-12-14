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عربي و دولي

قبل أيام من سقوطه.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران

2024-12-14 | 13:48
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قبل أيام من سقوطه.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران
قبل أيام من سقوطه.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد اشتكى لوزير الخارجية الإيراني في الأيام الأخيرة التي سبقت الإطاحة به من أن تركيا تدعم بقوة الفصائل المسلحة في هجومها.

وانتهت خمسة عقود من حكم عائلة الأسد يوم الأحد عندما فر الرئيس إلى موسكو، حيث منحته الحكومة اللجوء.

ووفقا لمسؤول إيراني كبير، عبر الأسد خلال الاجتماع عن غضبه مما قال إنها جهود مكثفة من جانب تركيا لإزاحته.

كما قال المسؤول إن عراقجي أكد للأسد استمرار دعم إيران ووعد بإثارة القضية مع أنقرة.

وفي اليوم التالي، التقى عراقجي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتعبير عن مخاوف طهران البالغة بشأن دعم أنقرة لتقدم الفصائل المسلحة.

وأوضح مسؤول إيراني ثان: "التوتر خيم على الاجتماع. عبرت إيران عن استيائها من انحياز تركيا للأجندات الأميركية والإسرائيلية ونقلت مخاوف الأسد".

في حين ذكر المسؤول أن فيدان ألقى باللوم على الأسد في الأزمة، مؤكدا أن عدم انخراطه في محادثات سلام حقيقية وسنوات حكمه هي الأسباب الجذرية للصراع.

قبل أيام من سقوطه.. هذا ما أبلغ به الأسد إيران

عربي و دولي

بشار الأسد

عراقجي

إيران

سوريا

نظام الأسد

فصائل المعارضة

تركيا

هيئة تحرير الشام

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