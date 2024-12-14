بالفيديو: هكذا احتفل الصم والبكم السوريون بسقوط الأسد

هكذا احتفلوا "الصم والبكم" من السوريين في دمشق بسقوط النظام pic.twitter.com/qHCNCdmzFL
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 14, 2024
هكذا احتفلوا "الصم والبكم" من السوريين في دمشق بسقوط النظام pic.twitter.com/qHCNCdmzFL
في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية لريمي بانيه جاء فيه :"يعجز محمد ارترك عن أكل الخبز الذي تعده زوجته خديجة فقد خرج المواطن التركي الأجوف الوجنتين للتو من سجن سوري حيث فقد نصف أسنانه فيما النصف الآخر على وشك السقوط."
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن بلاده "لا تتدخل" فيما يحدث في سوريا
أشار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشّرع، في لقاء مع مجموعة صحافيين، إلى أنّه "ليس لدينا أيّ خطط للتدخل في لبنان، وإذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".وأضاف الشّرع: "لا مُشكلة لدينا مع لبنان، بل على العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً"، مشدّداً على أنّ "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار".