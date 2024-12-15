قائد الحرس الثوري الإيراني: أحداث سوريا درس مرير يجب التعلم منه

اكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ان "الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا في سوريا وسوف يدفنون في هذه الأرض، ولكن هذا يتطلب وقتا، وصمودا، وجهدا كبيرا، وإرادة مجيدة".

واشار سلامي وفق ما افادت وكالة مهر للأنباء، خلال خطابه في ختام حفل الاختيار السنوي الثالث لأفضل الأعمال البحثية في الدفاع المقدس والمقاومة إلى التطورات الاخيرة في سوريا الى انه "اليوم يرى الجميع كيف تشعل القوى الأجنبية النار في سوريا وتهاجم الشعب كالذئاب الجائعة، فيقطع كل جزء من جسدها"، مؤكداً أن "هؤلاء الصهاينة يسعون لاحتلال سوريا في الجنوب، والبعض يحاول احتلال شمالها، والآخر في شرقه، وفي وسط الشعب جماعة تائهة تواجه مستقبلا غامضا".

وتابع: "هذا هو درس مرير نتعلمه، لكن يجب أن نهتم الى هذا الدرس العظيم إلى جانب الدروس التي تعلمناه فترة الدفاع المقدس"."

وشدد سلامي: "إن الشعب الإيراني لن يتراجع أبدًا عن استقلاله ووحدة أراضيه والإسلام ونظامه"، مبينا: "الجميع رأو أن الشعب السوري كان يعيش عيشة كريمة مادام كنا متواجدين هنا، لأننا كنا نريد كرامتهم ولم نحضر سوريا لضم جزء من أراضيها إلى أراضينا، ولم نذهب هنا لنجعلها مجالاً لمصالحنا الطامحة؛ ولكننا ذهبنا حتى لا نسمح بتدمير كرامة المسلمين".

وتابع سلامي: "رأينا في سوريا، اذا لم يقف الجيش امام العدو ولم تقاوم القوات المسلحة، فكيف سيتم احتلال الأرض بأكملها في غمضة عين. نحن نفهم قيمة المقاومة الآن، الناس في دمشق يفهمون ذلك الآن، انهم يدركون حاليا كم كانوا عزيزا عندما كان رجال المقاومة موجودون هنا، وماذا سيحدث للأمة إذا لم يكن رجال المقاومة".