الإدارة السياسية في سوريا للعربية: ستشكل لجنة للنظر في الدستور

وهاب لـ وهلق شو: أنصح الشيعة إلى التطبيع والسلام مع إسرائيل و"حلنّا نعيش مرتاحين"

وهاب لـ وهلق شو: أنصح الشيعة إلى التطبيع والسلام مع إسرائيل و"حلنّا نعيش مرتاحين"