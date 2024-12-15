وزيرا خارجية الإمارات والمغرب يبحثان هاتفياً التطورات بسوريا
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفي اليوم الأحد مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا.
وتطرق وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال الهاتفي إلى "أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار".
كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.