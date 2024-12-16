لقاء قواتي - أميركي في معراب

وعقب اللقاء، لفت لحود إلى أنه سعيد بلقائه رئيس "القوّات"، وقال: "أنا فخور جدًا بأصولي اللبنانية وفخور جدًا بكوني أحد رؤساء "تجمع الصداقة بين الولايات المتحدة ولبنان" في الكونغرس".

ولفت لحود إلى أن " المرحلة الحالية بالغة الأهمية في لبنان، وقد ناقشت اليوم مع د. جعجع أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان التزامه في المستقبل، ومدى الفائدة الكبيرة التي سيجلبها ذلك للبنان". وتابع: "مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من كانون الثاني، يجب أن نتأكد من أن لبنان سينتخب رئيسًا يحترم سيادة لبنان واستقلاله ويراعي مستقبل البلاد".

وشدد لحود على أن "علينا أن نضمن أن يكون الرئيس شخصًا غير فاسد، وقادرًا على الاستفادة من الفرصة الحالية التي بين أيدينا". وقال: "انها فرصة نادرة في تاريخ لبنان، نتيجة الخسارة التي تعرض حزب الله وما حدث في سوريا، والحقيقة أن إيران أصبحت في موقف ضعيف هنا. لذلك، يجب أن نبحث عن رئيس يدعم المصالح الفضلى للبنان".

وختم: "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل بنّاء مع حلفائنا ذوي الفكر المشابه، خصوصاً مجموعة الخمسة وغيرها، لضمان العثور على هذا الشخص. وأنا كعضو في الكونغرس، أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب وفريقه الجديد من أجل تغيير مسار لبنان وتحقيق تأثير إيجابي".