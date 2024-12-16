الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

فيديو.. زلزال يضرب الجزائر

2024-12-16 | 03:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو.. زلزال يضرب الجزائر
فيديو.. زلزال يضرب الجزائر

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب الجزائر العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في البلاد.

لمشاهدة الفيديو:

مقالات ذات صلة
فيديو.. زلزال يضرب الجزائر

عربي و دولي

الجزائر

ولاية شلف

زلزال

هزة أرضية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا
زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يستقيل بعد تعليق مهام الرئيس

اقرأ ايضا في عربي و دولي

كيف تريد ألمانيا دعم التحول الديمقراطي في سوريا؟
Play
04:36
Play

كيف تريد ألمانيا دعم التحول الديمقراطي في سوريا؟

المصدر: DW

تضع الحكومة الألمانية شروطًا لدعمها الحكومة الانتقالية في سوريا. فما هي هذه الشروط و ما هو حجم نفوذ ألمانيا في سوريا؟

04:36

كيف تريد ألمانيا دعم التحول الديمقراطي في سوريا؟

المصدر: DW

تضع الحكومة الألمانية شروطًا لدعمها الحكومة الانتقالية في سوريا. فما هي هذه الشروط و ما هو حجم نفوذ ألمانيا في سوريا؟

الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد
04:08

الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.

04:08

الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.

توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا
03:56

توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.

03:56

توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024