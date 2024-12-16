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عربي و دولي

توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا

2024-12-16 | 03:56
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توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا
توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.

وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.

بعد الاجتماع، قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص".

وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".

 

توجيهات من ميقاتي بشأن المعتقيلن في سوريا

عربي و دولي

ميقاتي. لبنان

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