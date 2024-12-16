بيان منسوب لبشار الأسد.. والرئاسة السورية تعلق!

نشرت قناة الرئاسة السورية على "تيليغرام" بياناً قيل أنه صدر عن بشار الأسد من موسكو بتاريخ 16 كانون الأول، جاء فيه: "مع تمدد الإرهاب في سوريا، ووصوله العاصمة دمشق مساء السبت، بدأت الأسئلة تطرح عن مصير الرئيس ومكانه، وسط سبل من اللغط والروايات البعيدة عن الحقيقة، بما شكل إسناداًٍ لعملية تنصيب الإرهاب الدولي ثورة تحرر لسوريا".

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