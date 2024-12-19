بالفيديو-هجوم إسرائيلي واسع ضد الحوثيين

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته شنّت ليل الأربعاء-الخميس "غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية حوثية في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة (...) استخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية".





وقد أتى البيان بعيد إعلان الجيش أنّه اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مشيرا إلى أنّ صفّارات الإنذار دوّت في وسط "اسرائيل".

بدورها قالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إنّ غارات عدّة "استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء" بينما استهدفت غارات أخرى في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) "ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية".

إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على اليمن بمشاركة عشرات المقاتلات وطائرات التزود بالوقود جوا، وطائرات القيادة والسيطرة، وطائرات الدعم الإلكتروني والاستخبارات .. هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء .. الضربات الإسرائيلية شملت استهداف محطتي كهرباء في… pic.twitter.com/lBlZgrVQyR — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 19, 2024

وفي رسالة عبر الفيديو صباح اليوم أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري أنّ الحوثيين أصبحوا "مصدر تهديد عالمي"، مؤكّدا أنّ من يقف خلفهم هو "النظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجّه الأنشطة الإرهابية للحوثيين".

وأضاف هاغاري "سنواصل التحرك ضدّ أيّ كان، أيّ كان في الشرق الأوسط، يهدّد دولة إسرائيل"