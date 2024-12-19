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بالفيديو-هجوم إسرائيلي واسع ضد الحوثيين

2024-12-19 | 02:02
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بالفيديو-هجوم إسرائيلي واسع ضد الحوثيين
بالفيديو-هجوم إسرائيلي واسع ضد الحوثيين

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية" للحوثيين في اليمن شملت خصوصا "موانئ وبنى تحتية للطاقة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته شنّت ليل الأربعاء-الخميس "غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية حوثية في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة (...) استخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية".

 


وقد أتى البيان بعيد إعلان الجيش أنّه اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مشيرا إلى أنّ صفّارات الإنذار دوّت في وسط "اسرائيل".

بدورها قالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إنّ غارات عدّة "استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء" بينما استهدفت غارات أخرى في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) "ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية".

 

وفي رسالة عبر الفيديو صباح اليوم أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري أنّ الحوثيين أصبحوا "مصدر تهديد عالمي"، مؤكّدا أنّ من يقف خلفهم هو "النظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجّه الأنشطة الإرهابية للحوثيين".

وأضاف هاغاري "سنواصل التحرك ضدّ أيّ كان، أيّ كان في الشرق الأوسط، يهدّد دولة إسرائيل"

بالفيديو-هجوم إسرائيلي واسع ضد الحوثيين

عربي و دولي

اليمن

غارات

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