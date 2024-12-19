زيلينسكي رداً على بوتين: هل تعتقدون أنه عاقل؟

زيلينسكي الذي يحضر اجتماعاً مع قادة الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، تساءل خلال مؤتمر صحفي قائلاً، "هل تعتقدون أنه عاقل؟"

تهديدات بوتين جاءت، الخميس، خلال اللقاء الصحفي السنوي، المعد بعناية لإظهار قوة سلطته، وسيطرته على كافة المجالات السياسية والاقتصادية في روسيا.

وخلال إجابته على الأسئلة التي تمر عبر أجهزة الرقابة، قال بوتين إنه مستعد لما سماه "مبارزة عالية التقنية في القرن 21".

كما أضاف بوتين "نحن مستعدون لهذه التجربة، لكن هل الجانب الآخر مستعد كذلك؟"

ولتحقيق تلك "التجربة"، دعا بوتين إلى تحديد هدف في العاصمة الأوكرانية كييف، تتركز حوله الدفاعات الجوية والصاروخية، تمهيداً لضربه بصاروخ "أورشنيك" الروسي الحديث.