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عربي و دولي

من هم رجال "الجولاني"؟

2024-12-20 | 07:13
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من هم رجال &quot;الجولاني&quot;؟
من هم رجال "الجولاني"؟

مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وسيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" على زمام السلطة في البلاد تحت مسمى الحكومة الانتقالية، تكثر التساؤلات عن المرحلة المقبلة في سوريا وسط حالة من الجدل أثارتها تصريحات المسؤولين التابعين للهيئة خلال الأيام الماضية.

اعتمد الجولاني في ما يسمى بالحكومة الانتقالية على الشخصيات ذاتها التي تسلمت السلطة في إدلب طوال السنوات التي فقدت خلالها حكومة الأسد سيطرتها على المحافظة، لتكون هذه الحكومة من مكون سوري واحد ينتمي إلى هيئة تحرير الشام فقط لا غير.

ويخشى الكثير من السوريين أن تكون "حكومة المكون الواحد" هذه نافذة لمستقبل سياسي لن يختلف عما ثار لأجله الشعب السوري عام 2011.
 
وبحسب تقرير نشرته سكاي نيوز، أظهرت فيه الشخصيات التي اعتمد عليها الجولاني خلال مسيرته، في الظل والضوء.
 
فعلى من اعتمد الشرع؟

محمد البشير
اختاره الجولاني ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 10 كانون الاول 2024.
شغل قبلها منصب رئيس حكومة إدلب منذ 13 كانون الثاني 2024.
ولد البشير عام 1983 في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب.
حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وشهادة في الشريعة والقانون من جامعة إدلب.

ماهر الشرع
تضاربت الأنباء بشأن حقيقة تسليم ماهر الشرع، شقيق زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بالجولاني، منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الحالية.
وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن صفة "وزير" المتداولة غير صحيحة، بل إن ماهر الشرع يقوم بتسيير أعمال الوزارة مؤقتا.
ورغم هذه التعليقات إلا أن وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الحالية تستخدم عن نقل تصريحات الشرع صفة "وزير الصحة السوري المكلف".
ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب.

واختار الجولاني هذه الشخصيات التي تنتمي كلها إلى هيئة تحرير الشام:
منصب وزير الإعلام محمد يعقوب العمر  وزير العدل شادي الويسي، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد طه الأحمد، وزير التربية والتعليم نذير محمد القادري، وزير التنمية فادي القاسم، وزير الأوقاف حسام حاج حسين، وزير التعليم العالي عبد المنعم عبد الحافظ، وزير الداخلية محمد عبد الرحمن.
وجميع هؤلاء الوزراء كانوا يتسلمون ذات المناصب في حكومة إدلب.

عبيدة أرناؤوط
المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أثارت تصريحاته عن المرأة ومحدودية كفاءتها على تسلم بعض المنصاب سخطاً شعبياً كبيراً.
لا شك أن هذا الوجه السياسي المعروف للعلن بالنسبة لرجالات الجولاني يخفي وراءه رجال الظل الذين اعتادت هيئة تحرير الشام على تغيير أسمائهم لضمان السرية الأمنية.

زيد العطار
بحسب وسائل إعلام سورية عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الأسد، بدأ "أبو عائشة" كأحد المسؤولين في "جبهة النصرة" سابقاً، لينتقل فيما بعد إلى "حسام الشافعي"، المتحدث باسم جبهة "فتح الشام"، وصولا إلى زيد العطار، رئيس إدارة الشؤون السياسية في "هيئة تحرير الشام".
لا توجد أي معلومة دقيقة عن العطار إذ اعتمد خلال السنوات الماضية من عمله على التنقل في مناصبه وتغيير اسمه باستمرار.
ومن المتوقع بحسب المعلومات المتداولة أن يمسك زيد العطار بملف الخارجية والعلاقات مع الدول، سواء تم تعيينه بمنصب وزير، أم ظل محافظاً على سريته.
من هم رجال "الجولاني"؟

عربي و دولي

بشار الاسد

سوريا

أحمد الشرع

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