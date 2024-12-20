إليكم أسباب إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق!

أفادت وسائل إعلام ألمانية مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصاً وإصابة 60 آخرين في حادثة دهس وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ.



وأوضحت التقارير أن سائق السيارة دهس حشداً من المارة في السوق، وقد تم القبض عليه.



من جانبها، أكدت خدمات الإسعاف الألمانية أن عدد المصابين يتراوح بين 60 و80 شخصاً، فيما تشتبه السلطات الألمانية بأن الحادث قد يكون هجوماً متعمداً.

