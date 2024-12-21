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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط في مدينة يافا بتل أبيب وسط إسرائيل ملحقاً أضراراً مادية وإصابات
2024-12-21 | 01:09
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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط في مدينة يافا بتل أبيب وسط إسرائيل ملحقاً أضراراً مادية وإصابات
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الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على تل أبيب أطلق من اليمن
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