صاروخ من اليمن يضرب تل أبيب ويخلّف عشرات الإصابات!
أعلن جيش العدو الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس" أوردته "روسيا اليوم": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه، التفاصيل لا تزال قيد الفحص".
وفي وقت لاحق، أفاد الإسعاف الاسرائيلي بنقل 20 مصاباً إسرائيلياً بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف إثر سقوط صاروخ من اليمن في تل أبيب.
وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، أنه "قصفنا هدفاً عسكرياً في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".