صاروخ من اليمن يضرب تل أبيب ويخلّف عشرات الإصابات!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.