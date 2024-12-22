نتنياهو يتوعد الحوثيين بالتحرك ضدهم بقوة
توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الحوثيين الأحد، بالتحرّك ضدهم "بقوة وتصميم"، وذلك غداة إطلاقهم صاروخا من اليمن سقط في تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.
وقال نتانياهو في مقطع فيديو بثّه مكتبه "كما تصرّفنا بقوّة ضدّ الأذرع المسلّحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضدّ الحوثيين... بقوة وتصميم وحنكة". والمتمرّدون اليمنيون هم جزء مما بعرف باسم "محور المقاومة" الذي تقوده طهران، ويضم فصائل مناهضة للدولة العبرية مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ومجموعات عراقية.