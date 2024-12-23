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عربي و دولي

وزير الحرب الإسرائيلي يهدد الحوثيين بـ "قطع الرؤوس"

2024-12-23 | 15:11
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وزير الحرب الإسرائيلي يهدد الحوثيين بـ &quot;قطع الرؤوس&quot;
وزير الحرب الإسرائيلي يهدد الحوثيين بـ "قطع الرؤوس"

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن بلاده قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا العام، كما حذّر المتمردين الحوثيين في اليمن من "قطع رؤوس" قياداتهم.

وقال كاتس في أول اعتراف علني بأن إسرائيل كانت وراء مقتل هنية في تموز/يوليو الماضي في العاصمة الإيرانية، "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تماما كما فعلنا مع هنية، ويحيى السنوار، وحسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء". وفق تعبيره.

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يسرائيل كاتس

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