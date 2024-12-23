عنصر بهيئة تحرير الشام يعلّق على إحراق شجرة الميلاد بحماة

وتحدث العنصر الذي لم يتم الكشف عن هويته أو منصبه في هيئة تحرير الشام إلى جانب عدد من رجال الدين المسيحي قائلا إن من أضرم النار في شجرة عيد الميلاد "لم يكون سوريين".

وتوعد الرجل أمام مجموعة من المواطنين بمعاقبة مرتكبي الفعل "أكثر مما تتوقعون".

كما شدد الرجل على أنه سيتم ترميم شجرة عيد الميلاد وإضاءتها على نفقة هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن مسلحين ملثمين أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد بالسقيلبية التي يقطنها سكان من أتباع الديانة المسيحية، ومنعوا المواطنين من الاقتراب تحت تهديد السلاح.