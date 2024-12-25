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عربي و دولي

"إحراق نحو مليون حبة كبتاغون".. هذا ما أعلنته السلطات السورية!

2024-12-25 | 06:35
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&quot;إحراق نحو مليون حبة كبتاغون&quot;.. هذا ما أعلنته السلطات السورية!
"إحراق نحو مليون حبة كبتاغون".. هذا ما أعلنته السلطات السورية!

أحرقت السلطات الجديدة في سوريا كميات كبيرة من المخدّرات منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام "قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة".

بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على "ما يقارب أو يفوق المليون حبة، قمنا بحرقها على الفور".

وأفاد مصوّر فرانس برس بأنّ "عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو خمسين كيسا صغيرا تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون".
"إحراق نحو مليون حبة كبتاغون".. هذا ما أعلنته السلطات السورية!

عربي و دولي

سوريا

الكبتاغون

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