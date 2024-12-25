حرق مقام "شيخ العلويين" في اللاذقية.. المظاهرات تشتعل!

العلويون يخرجون بمظاهرات في #اللاذقية تنديدا بحرق مقام "السيد أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي" #سوريا_الجديدة pic.twitter.com/q35CimS44o — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) December 25, 2024

واندلعت المظاهرات في اللاذقية وجبلة، الأربعاء، كما أظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خروج المئات في الشوارع.



وفي وقت سابق، انتشر فيديو يظهر اعتداء مسلحين على مقام "أبو عبد الله الحسين الخصيبي" في منطقة ميسلون بمدينة حلب، ولم يتسن حتى الآن التأكد من وقت تنفيذ عمليات التخريب.



وتداول ناشطون فيديو يظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبياً في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "مسلحين قتلوا 5 من خدم المقام، كما أضرموا النار في المقام".



ويعتبر الخصيبي مرجعاً ورمزاً دينياً لدى الطائفة العلوية، وهو من كبار علماء ومؤسسي المذهب العلوي، ويعرف كذلك بـ"شيخ العلويين".