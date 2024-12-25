حرق مقام "شيخ العلويين" في اللاذقية.. المظاهرات تشتعل!

العلويون يخرجون بمظاهرات في #اللاذقية تنديدا بحرق مقام "السيد أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي" #سوريا_الجديدة pic.twitter.com/q35CimS44o
— محمد هويدي (@MohammedHawaidi) December 25, 2024
العلويون يخرجون بمظاهرات في #اللاذقية تنديدا بحرق مقام "السيد أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي" #سوريا_الجديدة pic.twitter.com/q35CimS44o
قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية: "انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا."
دخل فريق الجديد الى أنفاق هيئة تحرير الشام في إدلب السورية حيث وثقت مراسلة الجديد بعدسة مصور القناة طبيعة تلك الأنفاق.