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عربي و دولي

موسكو: إحباط محاولات لإغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد أسرهم

2024-12-26 | 02:16
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موسكو: إحباط محاولات لإغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد أسرهم
موسكو: إحباط محاولات لإغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد أسرهم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط سلسلة من محاولات الاغتيال ضد عسكريين روس رفيعي المستوى مشاركين في العملية الخاصة وأفراد أسرهم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وقال الأمن الروسي في بيان اليوم، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"، إنه تم التخطيط لتفجير أحد كبار مسؤولي الدفاع الروسية في سيارة باستخدام قنبلة مموهة ببنك طاقة.

وأوضح البيان أن "مواطنا روسيا جندته كييف لتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وصل إلى موسكو قادما من أوكرانيا عبر مولدوفا وجورجيا تحت ستار شخص مبعد، قبل أن يتم اعتقاله."

 

وأضاف البيان أنه تم احتجاز مواطنين روسيين آخرين كلفتهما الاسستخبارات الأوكرانية بإيصال عبوة ناسفة مموهة لتفجير مسؤول عسكري رفيع المستوى آخر في الدفاع الروسية.

وحسب البيان، فقد "تم تحديد واحتجاز أحد سكان موسكو كان يقوم بأعمال استطلاع لصالح الأجهزة الخاصة الأوكرانية في أماكن إقامة وعمل عسكريين رفيعي المستوى في الدفاع الروسية وأفراد أسرهم، وكان يرسل صورا ومواد فيديو إلى القيمين عليه للتحضير لهجمات إرهابية".

وذكر البيان أن الاستخبارات الأوكرانية قامت بنقل مكونات القنابل إلى روسيا داخل أجهزة منزلية وأدوات وقطع غيار السيارات.

وأشار الأمن الروسي إلى أن جميع المحتجزين الأربعة يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

موسكو: إحباط محاولات لإغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد أسرهم

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