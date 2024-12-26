موسكو: إحباط محاولات لإغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد أسرهم

وقال الأمن الروسي في بيان اليوم، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"، إنه تم التخطيط لتفجير أحد كبار مسؤولي الدفاع الروسية في سيارة باستخدام قنبلة مموهة ببنك طاقة.

وأوضح البيان أن "مواطنا روسيا جندته كييف لتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وصل إلى موسكو قادما من أوكرانيا عبر مولدوفا وجورجيا تحت ستار شخص مبعد، قبل أن يتم اعتقاله."

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в Москве и членов их семей. Подготовкой покушений занимались спецслужбы Украины, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ России:https://t.co/1sa4BkbWrh



Видео: ЦОС ФСБ РФ pic.twitter.com/vOlXdjAkeM — ТАСС (@tass_agency) December 26, 2024

وأضاف البيان أنه تم احتجاز مواطنين روسيين آخرين كلفتهما الاسستخبارات الأوكرانية بإيصال عبوة ناسفة مموهة لتفجير مسؤول عسكري رفيع المستوى آخر في الدفاع الروسية.

وحسب البيان، فقد "تم تحديد واحتجاز أحد سكان موسكو كان يقوم بأعمال استطلاع لصالح الأجهزة الخاصة الأوكرانية في أماكن إقامة وعمل عسكريين رفيعي المستوى في الدفاع الروسية وأفراد أسرهم، وكان يرسل صورا ومواد فيديو إلى القيمين عليه للتحضير لهجمات إرهابية".

وذكر البيان أن الاستخبارات الأوكرانية قامت بنقل مكونات القنابل إلى روسيا داخل أجهزة منزلية وأدوات وقطع غيار السيارات.