3 رُضّع شهداء في قطاع غزة خلال 48 ساعة بسبب البرد

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، فان أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين 4-21 يوما، مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ447 على التوالي، حيث يرتكب مجازر بشكل شبه يومي بحق المدنيين ، ويستمر بشن الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء القطاع ، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

كام لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية