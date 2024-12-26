اجتماع استثنائي لمجلس التعاون الخليجي في الكويت بشأن سوريا ولبنان

عقد مجلس التعاون الخليجي اجتماعا وزاريا استثنائيا في الكويت اليوم لبحث المستجدات في سوريا ولبنان.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على "أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما".



وقال: إن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مضيفا "نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار".



بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في الاجتماع "دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي"، مشددا على أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية".



كما أكد "دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة".